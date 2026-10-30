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Rajasthan Panchayat Chunav Live: राजस्थान के 22 जिलों की 3626 पंचायतों में मतदान शुरू, 45 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित

Rajasthan Panchayat Election Live Updates: राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज सुबह 7 बजे से प्रदेश के 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया।
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जयपुर

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Anil Prajapat

Updated: 30 Oct 2026, 7:07 AM IST

rajasthan panchayat election 2026 2nd phase voting
rajasthan panchayat election 2026 2nd phase voting

Rajasthan Panchayat Election 2026 Phase-2 Live Updates: जयपुर। राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज सुबह 7 बजे से प्रदेश के 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इन ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 21,839 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 45 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 11,799 मतदान केंद्र बनाए हैं। ग्राम पंचायतों में बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराया जा रहा है। मतदान शुरू होने के साथ ही गांवों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में जुटे हैं।

30 Oct 2026, 7:05 AM IST

Rajasthan Panchayat Election Live Updates: 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में वोटिंग शुरू

राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से सरपंच और वार्ड पंच के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतों की गणना होगी और देर रात तक परिणाम घोषित हो जाएंगे।

30 Oct 2026, 7:02 AM IST

Rajasthan Panchayat Election Live Updates: दूसरे चरण में कुल 1,06,56,127 मतदाता मतदान के लिए पात्र

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दूसरे चरण में कुल 1,06,56,127 मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। इनमें 55,19,336 पुरुष, 51,36,744 महिला और 47 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

30 Oct 2026, 7:00 AM IST

दूसरे फेज में होने वाले सरपंच- वार्ड पंच चुनाव का पूरा गणित 

जिले का नाम जिलावार ग्राम पंचायतें जिलावार कुल वार्ड
अजमेर 139 1545
अलवर 185 1767
बांसवाड़ा 139 1215
बाड़मेर 206 1504
भीलवाड़ा 185 1709
बीकानेर 137 1155
दौसा 141 1223
डूंगरपुर 209 1755
जयपुर 112 1182
जालोर 220 2186
झालावाड़ 142 1494
झुंझुनूं 167 1577
जोधपुर 442 3768
करौली 89 853
कोटा 47 505
कोटपूतली-बहरोड़ 130 1280
नागौर 152 1496
पाली 146 1418
राजसमंद 147 1303
सीकर 192 2238
सिरोही 110 1116
उदयपुर 189 1515
कुल 3326 33804

30 Oct 2026, 6:58 AM IST

Rajasthan Panchayat Election Live Updates: वोटिंग खत्म होते ही शुरू होगी काउंटिंग

शाम 6 बजे मतदान समाप्त होते ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में देर रात तक कई गांवों में चुनाव परिणाम स्पष्ट होने की उम्मीद है। परिणाम सामने आने के साथ ही गांवों में नए सरपंच और वार्ड पंचों के नाम तय हो जाएंगे।

30 Oct 2026, 6:52 AM IST

Rajasthan Panchayat Election Live Updates: 1.06 करोड़ से अधिक मतदाता बैलेट पेपर से डालेंगे वोट

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को 22 जिलों की 3,626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। 11,799 मतदान केंद्रों पर 1.06 करोड़ से अधिक मतदाता बैलेट पेपर से वोट डालेंगे।

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राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Updated on:

30 Oct 2026, 7:07 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Chunav Live: राजस्थान के 22 जिलों की 3626 पंचायतों में मतदान शुरू, 45 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित

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