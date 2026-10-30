Rajasthan Panchayat Chunav Live: राजस्थान के 22 जिलों की 3626 पंचायतों में मतदान शुरू, 45 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित

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Rajasthan Panchayat Election 2026 Phase-2 Live Updates: जयपुर। राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज सुबह 7 बजे से प्रदेश के 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इन ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 21,839 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 45 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 11,799 मतदान केंद्र बनाए हैं। ग्राम पंचायतों में बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराया जा रहा है। मतदान शुरू होने के साथ ही गांवों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में जुटे हैं।
30 Oct 2026, 7:05 AM IST
राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से सरपंच और वार्ड पंच के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतों की गणना होगी और देर रात तक परिणाम घोषित हो जाएंगे।
30 Oct 2026, 7:02 AM IST
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दूसरे चरण में कुल 1,06,56,127 मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। इनमें 55,19,336 पुरुष, 51,36,744 महिला और 47 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।
30 Oct 2026, 7:00 AM IST
|जिले का नाम
|जिलावार ग्राम पंचायतें
|जिलावार कुल वार्ड
|अजमेर
|139
|1545
|अलवर
|185
|1767
|बांसवाड़ा
|139
|1215
|बाड़मेर
|206
|1504
|भीलवाड़ा
|185
|1709
|बीकानेर
|137
|1155
|दौसा
|141
|1223
|डूंगरपुर
|209
|1755
|जयपुर
|112
|1182
|जालोर
|220
|2186
|झालावाड़
|142
|1494
|झुंझुनूं
|167
|1577
|जोधपुर
|442
|3768
|करौली
|89
|853
|कोटा
|47
|505
|कोटपूतली-बहरोड़
|130
|1280
|नागौर
|152
|1496
|पाली
|146
|1418
|राजसमंद
|147
|1303
|सीकर
|192
|2238
|सिरोही
|110
|1116
|उदयपुर
|189
|1515
|कुल
|3326
|33804
30 Oct 2026, 6:58 AM IST
शाम 6 बजे मतदान समाप्त होते ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में देर रात तक कई गांवों में चुनाव परिणाम स्पष्ट होने की उम्मीद है। परिणाम सामने आने के साथ ही गांवों में नए सरपंच और वार्ड पंचों के नाम तय हो जाएंगे।
30 Oct 2026, 6:52 AM IST
राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को 22 जिलों की 3,626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। 11,799 मतदान केंद्रों पर 1.06 करोड़ से अधिक मतदाता बैलेट पेपर से वोट डालेंगे।
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