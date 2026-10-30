30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

ग्राउंड रिपोर्ट: अरावली पर संकट के बीच खनन से सरकार को रोज 16 करोड़ की कमाई, 6 हजार से अधिक खदानें हो रहीं खोखली

Aravalli Hills: अरावली पर्वत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं, अरावली पॉलीगॉन क्षेत्र में 6,838 खदानें सक्रिय हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इनसे सरकार को 5,875.72 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। यानी रोजाना करीब 16 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Updated: 30 Oct 2026, 9:40 AM IST

daily earnings of 16 crore from aravalli mountains

अरावली पर्वत में सबसे ज्यादा खनन उदयपुर-राजसमंद और सिरोही बेल्ट में (पत्रिका फोटो)

Aravalli Hills Mining: जयपुर: अरावली पर्वत शृंखला को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इधर उसी अरावली की छाती पर 6,838 खदानें दिन-रात चल रही हैं। खनन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एफएसआई की ओर से चिन्हित अरावली पॉलीगॉन क्षेत्र में कुल 9,438 खनन पट्टे (एमएल और क्यूएल) इस समय प्रभावी हैं। इनमें से 6,838 खदानें चालू हैं, 2,186 बंद पड़ी हैं और 414 ऐसी हैं, जिनका आवंटन हो गया, लेकिन आज तक खनन शुरू ही नहीं हो पाया। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा राजस्व का है। सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 में अरावली की इन खदानों से सरकार ने 5,875.72 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला है। यानी औसतन हर दिन 16 करोड़ रुपए अरावली को खोदकर कमाए जा रहे हैं।

विभाग की ओर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में भेजी गई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली हिल्स और अरावली रेंज की नई परिभाषा तय की थी, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को पहाड़ नहीं माना गया था। हालांकि, 29 दिसंबर 2025 को स्वतः संज्ञान याचिका पर उसी आदेश पर रोक लगा दी गई। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए राज्य स्तर पर अरावली की नई परिभाषा को लेकर कोई अंतिम कार्रवाई नहीं हुई है।

इसी बीच, पुराने आदेश 9 मई 2024 के आधार पर नीलामी जारी है और एफएसआइ की 25 अगस्त 2010 की रिपोर्ट में तय पॉलीगॉन के भीतर पूर्व अनुमति के साथ खनन चल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अरावली का कितना हिस्सा पहले ही खनन की चपेट में आ चुका है। कुल 9,438 में से 72.45 फीसदी खदानें सक्रिय हैं। करीब 23 फीसदी बंद हैं, जिनके बंद होने के प्रमुख कारणों में पर्यावरण स्वीकृति और कोर्ट के आदेश शामिल हैं।

अरावली की छोटी चट्टानों पर संकट: कंक्रीट के जंगल, निर्माण-ब्लास्टिंग से मैदानी इलाके 50% तक खत्म, जैव विविधता पर खतरा

ये भी पढ़ें
aravali hills news

सबसे ज्यादा दोहन उदयपुर-राजसमंद-सिरोही बेल्ट में

सबसे ज्यादा कमाई मार्बल और ग्रेनाइट बेल्ट से हो रही है। अरावली को बचाने की कोशिशों के बीच पहाड़ों की नीलामी से सरकारी खजाना भर रहा है। 6,838 खदानों में ब्लास्टिंग और डंपर चल रहे हैं, जबकि 100 मीटर की परिभाषा पर कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। अरावली की परिभाषा तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की उच्चस्तरीय कमेटी कुछ समय पहले प्रदेश के अरावली वाले जिलों का दो बार दौरा कर चुकी है। अब जल्द ही वह अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।

अरावली पॉलीगॉन के 20 जिलों में खदानों की स्थिति

खदानों का प्रकारसंख्या
कुल खानें9,438
चालू खानें6,838
बंद खानें2,186
शुरू नहीं हुईं414

अन्य प्रमुख आंकड़े

विवरणआंकड़ा
अरावली से गत वित्तीय वर्ष में मिला राजस्व₹5,875.72 करोड़
खदानें सक्रिय हैं72.45%

राजस्थान: अरावली पर्वत को छलनी कर रहे भू-माफिया: 35 फीसदी हिस्सा बर्बाद, 40% प्राकृतिक झरने हमेशा के लिए बंद

ये भी पढ़ें
rajasthan aravalli hills

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 9:40 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ग्राउंड रिपोर्ट: अरावली पर संकट के बीच खनन से सरकार को रोज 16 करोड़ की कमाई, 6 हजार से अधिक खदानें हो रहीं खोखली

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Police News: अब राजस्थान पुलिस में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, जानिए कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

rajasthan police headquarters law internship 2027 apply by 11 december
जयपुर

राजस्थान में अर्नब तूफान का असर जारी: आज भी बरसेंगे मेघ, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; जयपुर में आधा इंच से ज्यादा बारिश

rajasthan weather update
जयपुर

राजस्थान: IAS शिखर अग्रवाल पर बड़ी अपडेट, CBI करेगी जांच; सवा 6 करोड़ में खरीदे विला की कीमत 50 करोड़ पार

ias shikhar agarwal and prashakha mathur
जयपुर

Jaipur News : हसनपुरा में बवाल के बाद भाजपा विधायक का फूटा गुस्सा, गोपाल शर्मा बोले- जयपुर पुलिस से घटिया कोई नहीं

jaipur bjp mla gopal sharma spoke hasanpura uproar jaipur police worse
जयपुर

राजस्थान के 22 जिलों में सरपंच-पंच के लिए कल होगा मतदान, 11799 बूथों पर बैलेट पेपर से पड़ेंगे वोट

Rajasthan Sarpanch Election
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.