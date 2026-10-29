राजस्थान के 22 जिलों में सरपंच-पंच के लिए कल होगा मतदान, 11799 बूथों पर बैलेट पेपर से पड़ेंगे वोट

Rajasthan Sarpanch Election: कोटा में हुए मतदान के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके लिए 11,799 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1 करोड़ 6 लाख से अधिक मतदाता बैलेट पेपर के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद मतगणना शुरू होगी और देर रात तक परिणाम आने की संभावना है।
दूसरे चरण के चुनाव में सरपंच पदों के लिए 20 हजार से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। वहीं, वार्ड पंच के पदों के लिए भी बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में सरपंचों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जोधपुर जिले में सबसे अधिक 11 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। शेष पंचायतों में शुक्रवार को मतदान के जरिए गांव की सरकार का फैसला होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दूसरे चरण में कुल 1,06,56,127 मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। इनमें 55,19,336 पुरुष, 51,36,744 महिला और 47 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। प्रदेश के 22 जिलों की 124 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। हर मतदाता बूथ पर दो वोट करेगा।
ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए मतदान बैलेट पेपर से होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में देर रात तक कई गांवों में चुनाव परिणाम स्पष्ट होने की उम्मीद है। परिणाम सामने आने के साथ ही गांवों में नए सरपंच और वार्ड पंचों के नाम तय हो जाएंगे।
|जिले का नाम
|जिलावार ग्राम पंचायतें
|जिलावार कुल वार्ड
|अजमेर
|139
|1545
|अलवर
|185
|1767
|बांसवाड़ा
|139
|1215
|बाड़मेर
|206
|1504
|भीलवाड़ा
|185
|1709
|बीकानेर
|137
|1155
|दौसा
|141
|1223
|डूंगरपुर
|209
|1755
|जयपुर
|112
|1182
|जालोर
|220
|2186
|झालावाड़
|142
|1494
|झुंझुनूं
|167
|1577
|जोधपुर
|442
|3768
|करौली
|89
|853
|कोटा
|47
|505
|कोटपूतली-बहरोड़
|130
|1280
|नागौर
|152
|1496
|पाली
|146
|1418
|राजसमंद
|147
|1303
|सीकर
|192
|2238
|सिरोही
|110
|1116
|उदयपुर
|189
|1515
|कुल
|3326
|33804
इससे पहले बुधवार को दूसरे चरण की 22 जिला परिषदों और 124 पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए मतदान हुआ था। गुरुवार को जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार, इन चुनावों में 65.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वर्ष 2019 के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में 63.56 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस तरह पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पंचायत चुनाव के पहले चरण में ग्राम पंचायतों के चुनाव के दौरान 83.05 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं, पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान का आंकड़ा करीब 64 प्रतिशत रहा था। दूसरे चरण में यह बढ़कर 65.15 प्रतिशत पहुंच गया। अब शुक्रवार को होने वाले सरपंच और वार्ड पंच चुनाव पर गांवों की नजर रहेगी। मतदान के बाद शुरू होने वाली मतगणना से तय होगा कि किन प्रत्याशियों को ग्रामीणों का समर्थन मिला और किन गांवों में नई पंचायत का गठन होगा।
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