राजस्थान के 22 जिलों में सरपंच-पंच के लिए कल होगा मतदान, 11799 बूथों पर बैलेट पेपर से पड़ेंगे वोट

पंचायत चुनाव के पहले चरण में ग्राम पंचायतों के चुनाव के दौरान 83.05 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं, पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान का आंकड़ा करीब 64 प्रतिशत रहा था। दूसरे चरण में यह बढ़कर 65.15 प्रतिशत पहुंच गया। अब शुक्रवार को होने वाले सरपंच और वार्ड पंच चुनाव पर गांवों की नजर रहेगी। मतदान के बाद शुरू होने वाली मतगणना से तय होगा कि किन प्रत्याशियों को ग्रामीणों का समर्थन मिला और किन गांवों में नई पंचायत का गठन होगा।