29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान के 22 जिलों में सरपंच-पंच के लिए कल होगा मतदान, 11799 बूथों पर बैलेट पेपर से पड़ेंगे वोट

Rajasthan Sarpanch Election 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को 22 जिलों की 3,626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। 11,799 मतदान केंद्रों पर 1.06 करोड़ से अधिक मतदाता बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगा और इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Updated: 29 Oct 2026, 10:26 PM IST

Rajasthan Sarpanch Election

Rajasthan Sarpanch Election: कोटा में हुए मतदान के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके लिए 11,799 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1 करोड़ 6 लाख से अधिक मतदाता बैलेट पेपर के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद मतगणना शुरू होगी और देर रात तक परिणाम आने की संभावना है।

दूसरे चरण के चुनाव में सरपंच पदों के लिए 20 हजार से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। वहीं, वार्ड पंच के पदों के लिए भी बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में सरपंचों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जोधपुर जिले में सबसे अधिक 11 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। शेष पंचायतों में शुक्रवार को मतदान के जरिए गांव की सरकार का फैसला होगा।

1.06 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दूसरे चरण में कुल 1,06,56,127 मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। इनमें 55,19,336 पुरुष, 51,36,744 महिला और 47 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। प्रदेश के 22 जिलों की 124 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। हर मतदाता बूथ पर दो वोट करेगा।

Rajasthan : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अगले सप्ताह मिलेगा दीपावली बोनस! जानें कब तक होगा भुगतान

ये भी पढ़ें
rajasthan government employees get diwali bonus next week know payment

ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए मतदान बैलेट पेपर से होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में देर रात तक कई गांवों में चुनाव परिणाम स्पष्ट होने की उम्मीद है। परिणाम सामने आने के साथ ही गांवों में नए सरपंच और वार्ड पंचों के नाम तय हो जाएंगे।

दूसरे फेज में होने वाले सरपंच- वार्ड पंच चुनाव का पूरा गणित :

जिले का नामजिलावार ग्राम पंचायतेंजिलावार कुल वार्ड
अजमेर1391545
अलवर1851767
बांसवाड़ा1391215
बाड़मेर2061504
भीलवाड़ा1851709
बीकानेर1371155
दौसा1411223
डूंगरपुर2091755
जयपुर1121182
जालोर2202186
झालावाड़1421494
झुंझुनूं1671577
जोधपुर4423768
करौली89853
कोटा47505
कोटपूतली-बहरोड़1301280
नागौर1521496
पाली1461418
राजसमंद1471303
सीकर1922238
सिरोही1101116
उदयपुर1891515
कुल332633804

जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में बढ़ा मतदान

इससे पहले बुधवार को दूसरे चरण की 22 जिला परिषदों और 124 पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए मतदान हुआ था। गुरुवार को जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार, इन चुनावों में 65.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वर्ष 2019 के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में 63.56 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस तरह पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सरपंच चुनाव के पहले चरण में 83 फीसदी हुआ मतदान

पंचायत चुनाव के पहले चरण में ग्राम पंचायतों के चुनाव के दौरान 83.05 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं, पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान का आंकड़ा करीब 64 प्रतिशत रहा था। दूसरे चरण में यह बढ़कर 65.15 प्रतिशत पहुंच गया। अब शुक्रवार को होने वाले सरपंच और वार्ड पंच चुनाव पर गांवों की नजर रहेगी। मतदान के बाद शुरू होने वाली मतगणना से तय होगा कि किन प्रत्याशियों को ग्रामीणों का समर्थन मिला और किन गांवों में नई पंचायत का गठन होगा।

यह वीडियो भी देखें :

Rajasthan : ‘नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों का बहिष्कार हो’, बालमुकुंदाचार्य ने IAS शिखर अग्रवाल को लेकर कही बड़ी बात

ये भी पढ़ें
ias shikhar agarwal apo balmukundacharya said big thing

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 10:26 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के 22 जिलों में सरपंच-पंच के लिए कल होगा मतदान, 11799 बूथों पर बैलेट पेपर से पड़ेंगे वोट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Rajasthan : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अगले सप्ताह मिलेगा दीपावली बोनस! जानें कब तक होगा भुगतान

rajasthan government employees get diwali bonus next week know payment
जयपुर

Rajasthan : ‘नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों का बहिष्कार हो’, बालमुकुंदाचार्य ने IAS शिखर अग्रवाल को लेकर कही बड़ी बात

ias shikhar agarwal apo balmukundacharya said big thing
जयपुर

Ashok Gehlot : भाजपा विधायक के घर पर चोरी मामले पर अशोक गहलोत का सरकार पर हमला, कहा- जयपुर की कानून व्यवस्था चौपट

ashok gehlot said Jaipur law and order disrupted
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग का नया अपडेट, करवा चौथ पर राजस्थान के इन 5 संभागों में चांद के दीदार का करना होगा लंबा इंतजार

karva chauth weather update rajasthan 5 division moon see wait long time
जयपुर

Rajasthan SI Recruitment 2016 : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एसआई भर्ती में नए सिरे से तय होगी मेरिट

rajasthan high court big order Merit will be decided afresh in SI recruitment 2016
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.