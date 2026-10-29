Ashok Gehlot : भाजपा विधायक के घर पर चोरी मामले पर अशोक गहलोत का सरकार पर हमला, कहा- जयपुर की कानून व्यवस्था चौपट

Ashok Gehlot : जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के बंगले से चोर लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि विधायक का आवास राजभवन के पीछे स्थित है। यह इलाका प्रदेश के वीआईपी और हाई-सिक्योरिटी क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में यहां चोरी की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि प्रदेश की राजधानी जयपुर की कानून व्यवस्था चौपट है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में लगातार हो रहे अपराध आमजन में दहशत पैदा कर रहे हैं। जामडोली में बुधवार रात दो ज्वेलर भाइयों पर 5 बदमाशों ने सरिए और डंडों से हमला कर 20 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों के पीछे दौड़ी महिला पर फायरिंग कर दी गई। इसी महीने की 1 तारीख को टोंक रोड पर घड़ियों के शोरूम से 5 करोड़ रुपए की चोरी हुई।