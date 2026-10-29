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IMD Alert: राजस्थान में चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ का असर, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना

राजस्थान में चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदल गया है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में घने बादल छाए हुए हैं, कुछ जिलों में हल्की बूंदा-बांदी हुई है। वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौमस विभाग ने जयपुर-भरतपुर संभाग में तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है।
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जयपुर

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Kamal Mishra

Updated: 29 Oct 2026, 4:43 PM IST

IMD Alert

IMD Alert: फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'अर्णब' कमजोर होकर अवदाब में बदल गया है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय है। इसके प्रभाव और नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर के लिए 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम में इस बदलाव से दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार 29 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम के इस बदलाव के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की प्रबल संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, जबकि किसानों को फसलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

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15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर के लिए अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और डीडवाना-कुचामन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मौसम की गतिविधियों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और श्रीगंगानगर के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में येलो अलर्ट है।

31 अक्टूबर को भी जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम में आए बदलाव का असर सबसे अधिक अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों देखने को मिलेगा। इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हालांकि, सीमावर्ती जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 31 अक्टूबर को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि राज्य के शेष हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

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29 Oct 2026, 4:43 PM IST

Published on:

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