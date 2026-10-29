IMD Alert: राजस्थान में चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ का असर, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार 29 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम के इस बदलाव के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की प्रबल संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, जबकि किसानों को फसलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।