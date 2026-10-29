करवा चौथ पर बादलों का पहरा, जानें आपके शहर में कब होगा चांद का दीदार

करवा चौथ पर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में चंद्र दर्शन के समय में अंतर रहेगा। अनुमान के मुताबिक, धौलपुर में रात 8:14 बजे सबसे पहले चांद दिख सकता है। भरतपुर और डीग में 8:15 बजे, अलवर में 8:17 बजे और करौली में 8:19 बजे चंद्र दर्शन होने की संभावना है। सीकर में रात 8:22 बजे और जयपुर में 8:23 बजे चांद निकलने का अनुमान है। चूरू में 8:24 बजे, कोटा में 8:27 बजे, अजमेर में 8:29 बजे और बीकानेर में करीब 8:30 बजे चंद्र दर्शन हो सकते हैं। जोधपुर और पाली में रात 8:36 बजे, उदयपुर में 8:38 बजे, जबकि बाड़मेर में सबसे देर से 8:44 बजे चांद दिखने की संभावना है। ये अनुमानित समय हैं। बादल छाए रहने से वास्तविक दर्शन में देरी हो सकती है।