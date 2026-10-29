जयपुर में BJP विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के आवास पर चोरी, लाखों का सामान ले उड़े चोर; राजभवन के पास है बंगला

BJP MLA Pratap Singh Singvi: जयपुर: राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के आवास पर चोरी की वारदात सामने आई है। चोर बंगले से लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि विधायक का आवास राजभवन के पीछे स्थित है। यह इलाका प्रदेश के वीआईपी और हाई-सिक्योरिटी क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में यहां चोरी की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।