बड़ी खबर: कोटा में चलती स्कूल बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे 35 से अधिक बच्चे

बताया जा रहा है कि बस में 35 से अधिक बच्चे सवार थे। हालांकि, आग लगने की घटना से कुछ समय पहले ही बच्चे बस से नीचे उतर गए थे। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया और सभी छात्र-छात्राएं बाल-बाल बच गए। घटना इटावा के सरोवरनगर क्षेत्र की है।