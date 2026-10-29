बड़ी खबर: कोटा में चलती स्कूल बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे 35 से अधिक बच्चे

कोटा में चलती स्कूल बस में लगी भीषण आग (पत्रिका फोटो)
इटावा (कोटा): कोटा जिले के इटावा कस्बे में एक निजी स्कूल की बस में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। यह घटना इटावा के सरोवरनगर क्षेत्र की बताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि बस में सवार 35 से अधिक छात्र-छात्राएं सुरक्षित बच गए।
बताया जा रहा है कि बस में 35 से अधिक बच्चे सवार थे। हालांकि, आग लगने की घटना से कुछ समय पहले ही बच्चे बस से नीचे उतर गए थे। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया और सभी छात्र-छात्राएं बाल-बाल बच गए। घटना इटावा के सरोवरनगर क्षेत्र की है।
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