Rajasthan: खाद के साथ दूसरे कृषि उत्पाद थोपे तो लाइसेंस होगा रद्द, सभी जिलों में कार्रवाई के निर्देश

विभाग के पास यूरिया, डीएपी और अन्य अनुदानित उर्वरकों के साथ जिंक, सल्फर, कीटनाशक, जैव उर्वरक या अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायतें आ रही हैं। बारां जिले में खाद की आपूर्ति को लेकर विवाद हो चुका है। इस पर कृषि आयुक्तालय एक्शन मोड में आ गया है। कुछ प्रत्याशी चुनाव प्रचार में भी इसे मुद्दा बना रहे हैं। हालात को देखते हुए कृषि आयुक्तालय ने उर्वरकों के साथ जिंक, सल्फर, कीटनाशक, जैव उर्वरक या अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं करने के निर्देशों की सख्ती से पालना कराने के आदेश जारी किए हैं।