Kota Panchayat Elections : पूर्व मंत्री भरतसिंह के पुत्र सरपंच बने, जिला प्रमुख का बेटा चुनाव हारा, दयाराम रि-काउंटिंग में जीते

लाडपुरा पंचायत समिति की सभी 29 ग्राम पंचायतों के सरपंच चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इन चुनाव में जहां कुछ प्रत्याशी बेहद कम अंतर से जीते, वहीं कुछ ने बड़े अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित किया। मंडाना ग्राम पंचायत में दयाराम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नवल किशोर को मात्र 2 मतों के अंतर से पराजित किया। इसके विपरीत, अड़लिया जागीर में प्रसन्न बाई ने 1593 मत प्राप्त कर अपनी प्रतिद्वंद्वी प्रमिला कुमारी (524 मत) को 1069 मतों के बड़े अंतर से हराया, जो कि सर्वाधिक अंतर है। बोराबास में नारायणी बाई ने 798 मतों के अंतर से जीत दर्ज की और गोडल्याहेड़ी में प्रतीक ने 784 मतों के बड़े अंतर से विजय प्राप्त की। गिरधरपुरा ग्राम पंचायत से पहले ही भूरी बाई निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं। अन्य प्रमुख जीतों में जाखोड़ा से मेनका (262 मतों का अंतर), गंदीफाली से दमयंती गुप्ता (254 मतों का अंतर) और बनियानी से मुकेश गुर्जर (144 मतों का अंतर) शामिल हैं।