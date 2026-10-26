Diwali Train: ट्रेनों में बाथरूम के पास भी जगह नहीं, दिवाली से 13 दिन पहले ही ठसाठस भरकर निकल रहीं गाड़ियां

ट्रेनों के जनरल डिब्बों में भीड़ का दबाव इस कदर है कि यात्रियों को बैठने की जगह तो दूर, ठीक से खड़े होने की जगह भी नहीं मिल पा रही। कुछ यात्री शौचालय के पास और गलियारों में खड़े होकर सफर करते दिखे। दरवाजों के आसपास भी भीड़ रहने से चढ़ने और उतरने में परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यात्रा करना विशेष रूप से मुश्किल हो गया है। भीड़ के बीच सामान संभालना और सही स्टेशन पर उतर पाना भी चुनौती है। वहीं, आरक्षित कोचों में बिना उचित टिकट जाने पर कार्रवाई या जुर्माने का डर यात्रियों को अलग परेशान करता है।