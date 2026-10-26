Jaipur News: होटल के अंदर चल रहा था अवैध खेल, मैनेजर समेत 7 गिरफ्तार, 69 हजार की राशि बरामद

जयपुर। शहर में होटलों की आड़ में चल रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने बनीपार्क के कांतिनगर स्थित होटल जिनेन्द्र पैलेस में दबिश देकर जुआ खेलते सात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 69,780 रुपए की राशि के साथ 156 ताश के पत्ते, हिसाब की डायरी, रजिस्टर, पेन और दो कैलकुलेटर बरामद किए हैं। कार्रवाई में होटल मैनेजर रोहित वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, मैनेजर पर आरोप है कि उसने जुआ खेलने के लिए कमरा और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। जांच में यह भी सामने आया कि पकड़े गए कुछ आरोपी पहले भी इसी होटल में जुआ खेलने आ चुके थे।