Indian Railway News: राजस्थान से ठेठ पश्चिम बंगाल तक, बहुत काम की है ये नई खातीपुरा–संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन, जानिए रूट और शेड्यूल

राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से एक अच्छी और राहत भरी खबर है। राजधानी जयपुर से पूर्वी भारत के राज्यों को जोड़ने के लिए एक नई सीधी रेल सेवा खातीपुरा (जयपुर)–टाटानगर–संतरागाछी (हावड़ा/कोलकाता) नई एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज आज 26 अक्टूबर से हो रहा है। यह नई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल- इन 4 प्रमुख राज्यों के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने और यात्रियों को सुगम आवागमन सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।