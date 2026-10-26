Rajasthan Politics: ‘मोदी का बाप भी जाएगा’ कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान पर राजस्थान में भी सियासी बवाल, ‘भड़की’ BJP – जानिए सीएम भजनलाल क्या बोले? 

पटना से शुरू हुआ यह नया सियासी विवाद अब राजस्थान के आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इसे भाषण के दौरान पैदा हुए गतिरोध पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता रही है, वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता और पीएम के सम्मान से जोड़कर जनता के बीच ले जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान में 'जीरो टॉलरेंस' और सुशासन के मुद्दे पर काम कर रही भजनलाल सरकार इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस के राष्ट्रीय कैडर को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति बना चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस जुबानी जंग का आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों और ग्रामीण चुनावों पर क्या असर देखने को मिलता है।