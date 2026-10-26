राजस्थान पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बागियों से BJP-कांग्रेस की बढ़ी चिंता, टिकट कटने से नाराज नेता बिगाड़ेंगे समीकरण?

Rajasthan Panchayat Election 2026: जयपुर: पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में टिकट वितरण के बाद अब भाजपा और कांग्रेस के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। सोमवार को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि से पहले रविवार देर रात तक दोनों दलों में मान-मनुहार का दौर चला। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं और पार्टी प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ रहे हैं। दोनों दल स्थानीय स्तर पर बागियों को बैठाने में जुटे हैं, वहीं प्रदेश नेतृत्व भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। भाजपा बागियों के पीछे प्रभावशाली नेताओं की भूमिका तलाश रही है, जबकि कांग्रेस में जिलाध्यक्षों और स्थानीय नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया है। दोनों ही दलों में बागियों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे किस नेता से जुड़े हुए हैं।