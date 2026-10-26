Rajasthan Panchayat Election Result: कहीं 7वीं बार सरपंच बनीं पत्नी, कहीं 4 वोट से हारा दामाद; पंचायत चुनाव में नेताओं के परिवारों का क्या रहा हाल?

जयपुर। पंचायत चुनाव की पहली परीक्षा में कहीं नेताओं के परिवार की सियासी विरासत आगे बढ़ी तो कहीं रिश्तेदारों को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मंत्री के बेटे से लेकर कृषि मंत्री की बहन और जिला प्रमुख के बेटे तक मैदान में उतरे। किसी ने जीत के साथ गांव की सत्ता में दस्तक दी तो किसी का राजनीतिक सफर पहली ही सीढ़ी पर थम गया। बाड़मेर में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की पत्नी ने सातवीं बार सरपंच बनकर अपनी पकड़ दिखाई। नतीजों ने साफ किया कि पंचायत की चौपाल पर रिश्तों की सियासत के साथ प्रत्याशियों की अपनी चुनावी परीक्षा भी हुई। नतीजों ने पंचायत चुनाव में राजनीतिक परिवारों की मौजूदगी और मतदाताओं के फैसले, दोनों को चर्चा में ला दिया।