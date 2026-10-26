Public Ka Panna: दिवाली के सीजन में जयपुर के बाजारों में गंदा पानी, दुकानदार परेशान; कॉलोनियों में भी हाल बेहाल

राजस्थान पत्रिका के 19 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित पब्लिक का पन्ना में 'एक लाख वाला फोन 15 हजार में! शॉपिंग साइट पर ठगी का जाल' शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई थी। इसमें साइबर ठगों द्वारा एक फोन की कई शहरों में अलग-अलग दामों पर लिस्टिंग और त्योहारी सीजन में लुभावने ऑफरों से लोगों को ठगने की जानकारी प्रकाशित की थी। खबर के प्रकाशन के बाद सिंधी कैंप पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी फोन चुराने के बाद इन्हें मेवात क्षेत्र (हरियाणा) में भेजते थे, जहां इनका इस्तेमाल साइबर ठगी में होता था। आरोपी महंगे फोन ओएलएक्स पर फर्जी बिलों से बेचते थे। सिंधी कैंप थाना प्रभारी वंदना ने बताया कि आगे की पड़ताल में पता चला कि आरोपी मोईन उर्फ शाहरुख, मो. अनस और हसीब मेव के खिलाफ जयपुर के जीआरपी थाने में दो, लालकोठी में एक और सदर थाने में एक मुकदमा दर्ज है। दौसा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। संबंधित थाना पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है।