Public Ka Panna: कागजों में विकास, जमीन पर समस्याएं बरकरार; जयपुर में कई जगह सड़क, सीवर और सफाई का संकट

राजस्थान पत्रिका के 12 अक्टूबर के अंक में ‘पब्लिक का पन्ना’ में प्रकाशित विभिन्न जनसमस्याओं से लोगों को राहत मिलना शुरू हो गई है। वहीं, कुछ समस्याओं की संबंधित विभाग की ओर से रिपोर्ट बनाई जा रही है। इससे आने वाले दिनों में समस्याओं का समाधान होगा। वैशाली, वैभव नगर से सड़क किनारे पड़ी गंदगी को निगम ने उठवाना शुरू कर दिया है। मान्यावास के तिरुपति विहार में कचरा लेने के लिए हूपर समय से पहुंचने लगा है। वहीं, हाईटेंशन के नीचे गोल्यावास क्षेत्र में चल रहे अवैध बजरी-ईंटों के कारोबार पर भी जेडीए कार्रवाई करेगा। प्रवर्तन शाखा की ओर से रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। यहां क्षीर सागर, शिव विहार से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन के नीचे बजरी-ईंटों के अवैध कारोबार से हमेशा हादसे की आशंका रहती है।