Electric Bus Service: जयपुर की सड़कों पर कब दौड़ेंगी 40 नई ई-बसें? सामने आई देरी की असली वजह

जेसीटीएसएल की योजना शहर में कुल 150 ई-बसों का संचालन करने की है। इसके तहत बगराना और टोडी डिपो से 75-75 बसें चलाई जानी हैं। अब तक 98 ई-बसें आ चुकी हैं, जबकि शेष बसें भी दिसंबर तक आने की संभावना है। इसके बावजूद टोडी डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार नहीं होने से संचालन की व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। चार्जिंग स्टेशन का काम बसों के आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए था, ताकि उन्हें डिपो में खड़ा रखने के बजाय समय पर सड़कों पर उतारा जा सके। अब जेसीटीएसएल टोडी डिपो में चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके शुरू होने के बाद यहां से 40 अतिरिक्त ई-बसों का संचालन किया जा सकेगा।