Alwar: ‘3 दिन की छुट्टी से खुश थे बच्चे, किसे पता था सुबह की हंसी मातम बन जाएगी’, मुकुल-नंदनी की मौत से टूटे परदादा

जानकारी के अनुसार ऊषा शर्मा पत्नी अमित शर्मा ने अपने बच्चों को घर के बाहर खेलने जाने से मना किया था। इसके बाद वह दोनों बच्चों को कमरे में ले गई थी। कुछ ही देर में कमरे से चीख-पुकार की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़कर आए और गेट खोलने की कोशिश की। इसी दौरान घायल मुकुल ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर ऊषा और दोनों बच्चों को लहूलुहान देखकर ग्रामीण स्तब्ध रह गए। सभी घायलों को खेरली के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन वर्षीय नंदनी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उपचार के दौरान मुकुल और ऊषा ने दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल मनीषा को रेफर कर दिया गया।