राजस्थान में हृदयविदारक घटना आई सामने, मासूम बच्चों की हत्या के बाद मां ने भी दी जान

प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊषा शर्मा पत्नी अमित शर्मा ने बेटी के घर के बाहर खेलने जाने को लेकर मना किया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद वह दोनों बच्चों को कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे से बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने गेट को धक्का देकर खोला तो अंदर बच्चों और ऊषा को लहूलुहान अवस्था में देखकर स्तब्ध रह गए। अपनी बड़ी बहन और दोनों मासूम बच्चों की हालत देखकर मनीषा बदहवास हो गई। वह रोते हुए दीवार और जमीन पर अपना सिर पटकने लगी। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने स्थिति संभालते हुए सभी चारों घायलों को खेरली के उपजिला अस्पताल पहुंचाया।