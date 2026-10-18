18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Politics: मदन राठौड़ के पा​किस्तान वाले बयान पर भड़के अशोक गहलोत, दे डाली ये नसीहत

अशोक गहलोत ने कहा कि मदन राठौड़ को बिना किसी किंतु-परंतु के ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से खेद जताना चाहिए। उन्हें माफी मांगते हुए यह स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही है, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 18, 2026

Ashok Gehlot-Madan Rathore

अशोक गहलोत और मदन राठौड़। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान वाले बयान पर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदन राठौड़ पर तीखा हमला बोलते हुए सफाई देने की जगह माफी मांगने की नसीहत दी। अशोक गहलोत ने कहा कि मदन राठौड़ को बिना किसी किंतु-परंतु के ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से खेद जताना चाहिए। उन्हें माफी मांगते हुए यह स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही है, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन वे मीडिया के सामने जितनी ज्यादा सफाई दे रहे हैं, उतना ही अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं।

अशोक गहलोत ने कहा कि वे कह सकते हैं कि बयान देते समय संदर्भ या परिस्थितियां अलग थीं अथवा उनके कहने का आशय वह नहीं था, जो जनता समझ रही है। लेकिन इससे हकीकत नहीं बदल जाती। भारत के साथ पाकिस्तान का इतिहास काले अध्यायों से भरा है, ऐसे में लोग उसे कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान का जिक्र होते ही जनता में तीखी प्रतिक्रिया होती है। जब तक मदन राठौड़ स्पष्ट रूप से माफी मांगकर जनता के सामने अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक भाजपा के लिए इस नाराजगी को संभालना मुश्किल होगा।

मदन राठौड़ के बयान पर क्यों गरमाई सियासत?

दरअसल, जयपुर में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए मदन राठौड़ के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वे यह कहते हुए नजर आ रहे है कि यदि आज अमेरिका और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि वह हमारा पड़ोसी है। हालांकि, उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो हम पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं। इस बयान के बाद से राजस्थान में सियसयत गरमाई हुई है।

कांग्रेस लगातार मदन राठौड़ पर हमला बोल रही है। हालांकि, मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में ऐसे किसी तरह बयान से इनकार कर दिया। राठौड़ ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। 40 मिनट के भाषण में से केवल छह सेकंड का अंश निकालकर उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। सही अर्थ समझने के लिए पूरा भाषण सुनना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अशोक गहलोत

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2026 11:38 am

Published on:

18 Oct 2026 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics: मदन राठौड़ के पा​किस्तान वाले बयान पर भड़के अशोक गहलोत, दे डाली ये नसीहत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर जयपुर वालों के लिए खुशखबरी! देर रात तक देख सकेंगे लाइटिंग, मेट्रो का समय बढ़ाने की तैयारी

jaipur diwali lighting
जयपुर

जयपुर में महारास डांडिया महोत्सव की धूम, 200 मिनट तक थिरके कदम; लहरिया-बांधनी में सजी रंगीन शाम

jaipur maharas
जयपुर

राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान वाले बयान से केंद्रीय नेतृत्व नाराज, बीएल संतोष ने मांगा जवाब

BL Santhosh-Madan Rathore
जयपुर

Exclusive: जयपुर सहित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे खास कैमरे, खतरे की आशंका पर तुरंत बजेगा सायरन

Indian Railways AI Surveillance
जयपुर

पूर्व मंत्री महेश जोशी फिर जेल से आए बाहर, बोले- पहले भी निर्दोष था और आज भी हूं, JJM पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग

Mahesh Joshi
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.