जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान वाले बयान पर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदन राठौड़ पर तीखा हमला बोलते हुए सफाई देने की जगह माफी मांगने की नसीहत दी। अशोक गहलोत ने कहा कि मदन राठौड़ को बिना किसी किंतु-परंतु के ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से खेद जताना चाहिए। उन्हें माफी मांगते हुए यह स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही है, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन वे मीडिया के सामने जितनी ज्यादा सफाई दे रहे हैं, उतना ही अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं।