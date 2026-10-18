राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान वाले बयान से केंद्रीय नेतृत्व नाराज, बीएल संतोष ने मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान संबंधी बयान पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने शनिवार सुबह राठौड़ से बात कर उनके बयान के बारे में जानकारी ली। राठौड़ की टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है, जब भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान के मुद्दे पर लगातार अपना कड़ा रुख रखती रही है। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष के बयान ने पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेर रहा है।