Madan Rathore : ‘हम पाकिस्तान के साथ हैं!’, विवादित बयान पर अब मदन राठौड़ की ‘सफाई’, जानें क्या कहा?

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक विवादित बयान सामने आने के बाद राजनीतिक पारा अचानक गर्म हो गया है। जयपुर में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए मदन राठौड़ के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि यदि आज अमेरिका और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि वह हमारा पड़ोसी है। हालांकि, उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो हम पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं।