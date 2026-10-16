Madan Rathore : ‘हम पाकिस्तान के साथ हैं!’, विवादित बयान पर अब मदन राठौड़ की ‘सफाई’, जानें क्या कहा?

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का पहले विवादित बयान, अब सफाई
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक विवादित बयान सामने आने के बाद राजनीतिक पारा अचानक गर्म हो गया है। जयपुर में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए मदन राठौड़ के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि यदि आज अमेरिका और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि वह हमारा पड़ोसी है। हालांकि, उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो हम पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं।
इस बयान का वीडियो इंटरनेट पर सामने आते ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से स्पष्टीकरण व कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। विवाद को बढ़ता देख और विपक्षी हमलों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सामने आकर अपने बयान पर विस्तृत सफाई पेश की है।
उन्होंने दावा किया है कि उनके भाषण के केवल 20 सेकंड के टुकड़े को कट-पेस्ट करके दुर्भावनापूर्वक वायरल किया गया है, जबकि उनका पूरा बयान भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच और देशप्रेम से जुड़ा हुआ था।
बयान पर भारी विवाद खड़ा होने के बाद मदन राठौड़ ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उनके पूरे वक्तव्य को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि वे मुस्लिम समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच और देशभक्ति से जुड़ा विषय चर्चा में आया था।
मदन राठौड़ ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम में कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और दुर्भाग्य से भारत मैच हार जाए, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति पटाखे फोड़ता है, वह इस देश का सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। उन्होंने तर्क दिया कि इसी संदर्भ में उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के मैच या स्थितियों का उदाहरण दिया था, जिसे कुछ लोगों ने तोड़-मरोड़कर और गलत मंशा के साथ 20 सेकंड की क्लिप के रूप में फैला दिया।
वायरल क्लिप में दिए गए तर्क को खारिज करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर उनके या उनकी पार्टी के रुख में कोई ढील नहीं है। हमारा एजेंडा बेहद साफ है और भारत तथा पाकिस्तान के बीच फिलहाल जैसी स्थितियां और तनाव बना हुआ है, उसे देखते हुए दोनों देशों का कभी आपस में एक होने की कोई संभावना नहीं है।
राठौड़ ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ धोखेबाजी की है। पुलवामा जैसी बर्बर आतंकी घटनाएं हों या सीमा पार से आतंकियों को प्रशिक्षण देकर भारत में घुसपैठ कराना हो, पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से षड्यंत्र रचता रहा है। इतना ही नहीं, वह राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में नशीले पदार्थों की तस्करी को भी बढ़ावा देता है। इसलिए पाकिस्तान के प्रति हमारा प्रबल विरोध हमेशा कायम रहेगा।
संवाददाताओं द्वारा पूछे गए इस सवाल पर कि क्या केवल 20 सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा वायरल करके उनके खिलाफ माहौल बनाया गया, राठौड़ ने कहा कि उनके भाषण की आखिरी दो पंक्तियों को ही उठाकर लोगों के सामने परोसा गया है, जो कि उनके प्रति दुर्भावना को दर्शाता है।
इस पूरे वाकये के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे जिम्मेदार पद पर बैठे नेता का गैर-जिम्मेदाराना बयान बताकर बीजेपी को घेर रहे हैं, वहीं बीजेपी खेमे का कहना है कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत वीडियो को एडिट करके फैलाया गया भ्रामक प्रचार है। फिलहाल इस बयान और उस पर आई सफाई को लेकर प्रदेशभर में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
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