Public Ka Panna: जयपुर की कॉलोनियों का हाल बेहाल, 30 साल से सड़क नहीं, कहीं स्ट्रीट लाइट गायब तो कहीं सीवर का गंदा पानी

शिव शक्ति नगर में निर्माण नगर को किंग्स रोड से मिलाने वाली सड़क पर दो साल से बड़ा गड्ढा होने से आस-पास के लोग परेशान थे। सीवर के साथ ही आस-पास की मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों से निकलने वाला गंदा पानी भी यहां जमा हो जाता था। राजस्थान पत्रिका के 21 सितंबर के अंक में पब्लिक का पन्ना में 'दो साल से गड्ढे में जमा हो रहा गंदा पानी' शीर्षक से प्रमुखता से खबर के प्रकाशन के बाद हालात में सुधार हो गया। स्थानीय निवासी मनोज कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि सुबह उठकर बाहर देखा तो क्षतिग्रस्त सड़क ठीक हो गई थी। लोगों ने भी पत्रिका को थैंक यू कहा। साथ ही दिनभर यह खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रही।