Public Ka Panna: टूटी सड़कें, गंदा पानी और अतिक्रमण का अंबार; बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे लोग

वर्ष 1999 में जब कॉलोनी में प्लॉट लिया था, तब से इसके जेडीए अप्रूव्ड होने का इंतजार कर रहे हैं। नियमितीकरण न होने से कॉलोनी में सड़क, सीवरेज व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पत्रिका की मोहल्ला मीटिंग में स्थानीय लोगों ने इस तरह अपनी पीड़ा जाहिर की। बैठक में लोगों ने कहा कि सीवरेज लाइन न होने के कारण घरों के गंदे पानी की निकासी गंभीर चुनौती है। पक्की सड़कों के अभाव में पूरी कॉलोनी में धूल और गिट्टियां बिखरी पड़ी हैं। रोड लाइटों की कमी से शाम ढलते ही सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं। बीसलपुर पेयजल योजना के तहत पानी कम प्रेशर से आता है और मजबूरी में महंगे टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। निगम-जेडीए प्रशासन जल्द नियमितीकरण सहित अन्य समस्याओं का जल्द निदान करे, अन्यथा क्षेत्रवासी एकजुट होकर जेडीए मुख्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन करेंगे।