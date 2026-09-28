Rajasthan Politics: सीएम भजनलाल ने संभाली BJP के ‘मिशन पंचायत’ की कमान, जानिए ‘ताबड़तोड़’ दौरों की इनसाइड स्टोरी

राजस्थान की राजनीति में शहरी निकाय चुनावों की गर्माहट ठंडी होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने अगले बड़े राजनीतिक लक्ष्य 'मिशन पंचायत' की तैयारियां पूरी ताकत से शुरू कर दी हैं। राज्य में चुनावों की आचार संहिता हटने के बाद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वे लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लगभग पूरे प्रदेश को नापते हुए हर दिन अलग-अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। इन दौरों के दौरान जहां एक तरफ करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे और खुले मंच से बैठकें कर आगामी ग्रामीण चुनावों की जमीन तैयार की जा रही है।