Jaipur News: जेडीए ने भी यू-टर्न पर लिया यू-टर्न, अब ट्रैफिक का गणित बिगड़ने का खतरा

विशेषज्ञ बोले: पहले बताई थीं खामियां, नहीं हुई सुनवाई

यू-टर्न की सफलता सिर्फ आकार बनाने से तय नहीं होती। ज्यामिति, मोड़ की त्रिज्या, लेन की चौड़ाई और वाहनों के मार्ग का अलगाव मूल डिजाइन के अनुरूप होना जरूरी है। बदलाव से यातायात प्रवाह प्रभावित हो सकता है। महल रोड जैसे मार्ग पर भविष्य के दबाव को देखते हुए मौके का तकनीकी परीक्षण जरूरी है। इसकी डिजाइन को लेकर मैंने जेडीए अधिकारियों को पत्र भी दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई।

-राजकुमार शर्मा, सेवानिवृत्त, अतिरिक्त मुख्य निदेशक, अभियांत्रिकी शाखा, जेडीए