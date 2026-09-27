Jaipur News: न्यू सांगानेर रोड पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, जेडीए ने लगाए लाल निशान, 250 से अधिक दुकान-घर जद में

जयपुर। राजधानी जयपुर में न्यू सांगानेर रोड को 160 फीट चौड़ा करने की कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ गया है। सोडाला तिराहे से गुर्जर की थड़ी तक प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए जेडीए ने डिमार्केशन और मार्किंग शुरू कर दी है। रविवार को जेडीए की टीमें मौके पर पहुंचीं और सड़क की सीमा में आने वाले निर्माणों पर लाल निशान लगाए। कार्रवाई की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी और व्यापारी विरोध में उतर आए। लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में उनके घर, दुकान और वर्षों पुराना कारोबार आ रहा है।