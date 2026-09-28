जयपुर में JLN मार्ग का ‘चीरहरण’ क्यों? सरकार के इनकार के बाद भी ₹500 करोड़ का प्लान आगे बढ़ा रहा JDA

हैरान कर देने वाली बात यह है कि दो साल पहले राज्य सरकार ने खुद जेएलएन मार्ग की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए यहां एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। सरकार के इस फैसले के करीब डेढ़ साल बाद जेडीए ने इसी मार्ग के लिए नया ट्रैफिक प्रोजेक्ट तैयार करवा लिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब छोटे-छोटे सुधारों से ही यातायात व्यवस्था बेहतर हो रही है और सरकार पहले ही यहां एलिवेटेड रोड बनाने से इनकार कर चुकी है, तो फिर जेडीए 500 करोड़ रुपए के इतने बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर क्यों अड़ा हुआ है?