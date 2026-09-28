28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में JLN मार्ग का ‘चीरहरण’ क्यों? सरकार के इनकार के बाद भी ₹500 करोड़ का प्लान आगे बढ़ा रहा JDA

जयपुर के JLN मार्ग पर JDA 500 करोड़ रुपए का ट्रैफिक प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहा है। वहीं दो साल पहले सरकार ने यहां एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव खारिज किया था।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Sep 28, 2026

JDA JLN Marg project

जेएलएन मार्ग पर रविवार को जेडीए चौराहे में सुगम यातायात का दृश्य (Photo-Patrika)

जयपुर. जयपुर। जेएलएन मार्ग गुलाबी नगरी की सबसे खूबसूरत और प्रमुख सड़कों में से एक है। इस सड़क पर चलते समय लोगों को सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, बल्कि चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगे फूल-पौधे, दोनों तरफ खुली जगह और सड़क से पर्याप्त दूरी पर बनी इमारतें इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। यही वजह है कि जेएलएन मार्ग को जयपुर की खास पहचान माना जाता है।

इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पहले किए गए छोटे-छोटे बदलावों से ही जाम की समस्या में काफी राहत मिली है। इसके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) अब इस सड़क पर करीब 500 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है। इसके लिए दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) से करीब 7.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का प्लान तैयार करवाया गया है।

हैरान कर देने वाली बात यह है कि दो साल पहले राज्य सरकार ने खुद जेएलएन मार्ग की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए यहां एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। सरकार के इस फैसले के करीब डेढ़ साल बाद जेडीए ने इसी मार्ग के लिए नया ट्रैफिक प्रोजेक्ट तैयार करवा लिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब छोटे-छोटे सुधारों से ही यातायात व्यवस्था बेहतर हो रही है और सरकार पहले ही यहां एलिवेटेड रोड बनाने से इनकार कर चुकी है, तो फिर जेडीए 500 करोड़ रुपए के इतने बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर क्यों अड़ा हुआ है?

छोटे सुधार, बड़ा असर

जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक सुधार के लिए पहले किए गए छोटे बदलावों से ही जाम से राहत है। पैदलयात्रियों के लिए पाथवे हैं।

तब ये हुआ था

वर्ष 2024 में अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक (जेएलएन मार्ग होते हुए) एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया था। इसकी डीपीआर की घोषणा भी बजट में की गई थी। दिसम्बर में सरकार ने प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। अब जेडीए सड़क की एकरूपता तोड़ने की तैयारी में है।

जेएलएन की खूबसूरती क्यों खास?

जेएलएन मार्ग जयपुर की उन खास सड़कों में शामिल है, जहां सड़क के दोनों तरफ हरियाली, सुंदर डिवाइडर, इमारतों के बीच खुली जगह और साफ-सुथरा माहौल इसकी अलग पहचान बनाते हैं। रामनिवास बाग से जवाहर सर्किल तक फैला यह मार्ग शहर के पर्यटन स्थलों के साथ-साथ कई बड़े शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और प्रमुख सरकारी व निजी संस्थानों को भी जोड़ता है। इसी वजह से यह सड़क जयपुर के लिए सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि शहर की खूबसूरती और पहचान का अहम हिस्सा भी है।

Jaipur New Sanganer Road Traffic: JDA के नए यू-टर्न प्रोजेक्ट पर विवाद, ₹62 करोड़ खर्च के बाद फिर टूटेगी सड़क?

ये भी पढ़ें
New Sanganer Road Jaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 09:13 am

Published on:

28 Sept 2026 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में JLN मार्ग का ‘चीरहरण’ क्यों? सरकार के इनकार के बाद भी ₹500 करोड़ का प्लान आगे बढ़ा रहा JDA

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: सीएम भजनलाल ने संभाली BJP के ‘मिशन पंचायत’ की कमान, जानिए ‘ताबड़तोड़’ दौरों की इनसाइड स्टोरी

rajasthan bjp mission panchayat cm bhajanlal sharma tours 2026
जयपुर

Jaipur News: जेडीए ने भी यू-टर्न पर लिया यू-टर्न, अब ट्रैफिक का गणित बिगड़ने का खतरा

Jaipur
जयपुर

पहले पति को छोड़कर प्रेमी से रचाई शादी, फिर जयपुर में रहने लगी, प्रेग्नेंट होने पर दूसरे पति ने उठाया खौफनाक कदम

Jaipur Crime
जयपुर

RCA Election 2026: नेता पुत्र आमने-सामने… BJP संगठन में सहमति की कवायद तेज; आज साफ होगी तस्वीर

RCA Election
जयपुर

Diya Kumari : राजस्थान क्रिएटर्स कॉन्क्लेव में दीया कुमारी ने कहीं अपने दिल की बात, सब चौंक गए

diya kumari spoke heart out rajasthan creators conclave everyone shocked
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.