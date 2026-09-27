Jaipur New Sanganer Road Traffic: JDA के नए यू-टर्न प्रोजेक्ट पर विवाद, ₹62 करोड़ खर्च के बाद फिर टूटेगी सड़क?

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित यू-टर्न को लेकर जेडीए अधिकारियों के समक्ष किसी विस्तृत ट्रैफिक सर्वे के उपलब्ध होने पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद काम को जमीन पर उतारने की तैयारी है। ऐसे में सवाल यह है कि किस ट्रैफिक आंकड़े के आधार पर यू-टर्न की जरूरत तय की गई और इसकी डिजाइन किस आधार पर बनी? हरे कृष्णा मार्ग पर भी यू-टर्न शुरू करने के बाद मौके पर सामने आई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आईं। कंटेनर फंसे तो जेडीए ने पुलिस को पत्र लिख जवान लगाने और यू-टर्न में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कहा। अनुभव से सबक लेने के बजाय न्यू सांगानेर रोड पर भी नया प्रयोग शुरू किया जा रहा है।