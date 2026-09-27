27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

सावधान! फोन पर मुंबई पुलिस या बैंकिंग सेवा बंद होने का झांसा देकर ठग रहे साइबर फ्रॉडस्टर

Rajasthan Police Alert: Cyber frauds अब Phone Call पर बैंकिंग सेवाएं बंद होने या मुंबई पुलिस के नाम पर डरा रहे हैं। ऐसा Call आए तो घबराएं नहीं, अपनी बैंकिंग डिटेल्स शेयर न करें।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Sep 27, 2026

AI generated image of Cyber frauds Phone Call

AI generated image of Cyber frauds Phone Call

राजस्थान पुलिस ने आम नागरिकों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। साइबर ठग अब फोन कॉल के जरिए लोगों को डरा-धमकाकर बैंकिंग डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वे या तो बैंकिंग सेवाएं बंद होने की बात कहते हैं या खुद को मुंबई पुलिस बताकर केस दर्ज होने का डर दिखाते हैं। पुलिस का साफ संदेश है- ऐसे कॉल आने पर घबराएं नहीं, कोई भी व्यक्तिगत या बैंकिंग डिटेल शेयर न करें और तुरंत रिपोर्ट करें।

फोन कॉल पर कैसे हो रहा है ठगी का खेल?

राजस्थान पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी अलर्ट में बताया गया है कि ठग अज्ञात नंबर से कॉल करके कहते हैं-आपकी बैंकिंग सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किसी अपराध में हुआ है या मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ केस है। इन झूठे दावों से लोग घबरा जाते हैं और अपनी खाता संख्या, ओटीपी, पिन या पासवर्ड बता देते हैं। इसके बाद ठग पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं या अकाउंट खाली कर देते हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी दी गई है कि ठगों द्वारा डराए जाने पर घबराएं नहीं और कोई भी डिटेल शेयर न करें।

तुरंत रिपोर्ट करें, ये हैं हेल्पलाइन नंबर

किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। व्हाट्सएप नंबर 9256001930 और 9257510100 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि गोल्डन आवर में शिकायत करने से ठगी की रकम फ्रीज कराने में मदद मिलती है। बैंक को भी तुरंत अलर्ट करें और यूटीआर नंबर बताएं।

राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं

राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट और पुलिस/अधिकारी बनकर ठगी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। ठग खुद को सीबीआई, ट्राई, पुलिस या कोर्ट अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर फर्जी वारंट और नोटिस दिखाते हैं। जयपुर में एक रिटायर्ड अधिकारी से ट्राई अधिकारी बनकर करीब एक करोड़ रुपये ठगे गए। कई मामलों में पीड़ितों को कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवाए गए। हालिया मामलों में जयपुर और अन्य जिलों से फर्जी कॉल सेंटर भी पकड़े गए हैं, जहां से गेमिंग, निवेश या बॉस स्कैम के नाम पर ठगी हो रही थी। पुलिस की साइबर शाखा लगातार ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

सतर्क रहें, ये सावधानियां अपनाएं

बैंक या पुलिस कभी फोन पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगती। असली बैंक कॉल आमतौर पर 1600 प्रीफिक्स से आती हैं। संदेह होने पर कॉल काट दें और आधिकारिक नंबर पर खुद संपर्क करें। निष्क्रिय बैंक खाते बंद करवा लें, क्योंकि ठग उन्हें म्यूल अकाउंट बना लेते हैं। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। राजस्थान पुलिस की अपील है- डरें नहीं, रिपोर्ट करें और ठगों को सफल न होने दें। इस अलर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक रहें और साइबर ठगों के जाल में न फंसें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 08:52 am

Published on:

27 Sept 2026 08:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सावधान! फोन पर मुंबई पुलिस या बैंकिंग सेवा बंद होने का झांसा देकर ठग रहे साइबर फ्रॉडस्टर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: पटरी से उतरा पंचायती राज चुनाव का कार्यक्रम, शेड्यूल में बदलाव तय! जानें लेटेस्ट अपडेट

panchayat chunaav
जयपुर

JLN Marg Traffic Plan: छोटे बदलावों ने सुधारा ट्रैफिक! जेडीए की ₹500 करोड़ की योजना पर उठे सवाल

JLN Marg traffic improvement
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख : पलटीमारों का बहिष्कार हो

bhuwanesh jain deputy editor patrika group
ओपिनियन

Good News: फसल बीमा में राजस्थान की बड़ी छलांग, देश में चौथा स्थान, किसानों को 35,600 करोड़ के क्लेम का भुगतान

PM Fasal Bima Yojana
जयपुर

खुशखबरी: जयपुर में 30 साल तक नहीं होगा पेयजल संकट, बीसलपुर से बिछेगी नई पाइपलाइन

bisalpur dam water project
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.