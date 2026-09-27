जयपुर निम्स अस्पताल आग मामले में बड़ा खुलासा, हो सकता था बड़ा हादसा

जिला कलक्टर के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने शनिवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर फायर डिपार्टमेंट सहित संबंधित अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी। यह टीम आग लगने के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी। घटना में फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन के अनुसार समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे स्थिति को गंभीर होने से पहले नियंत्रित कर लिया गया।