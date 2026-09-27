Rajasthan Panchayat Election: पटरी से उतरा पंचायती राज चुनाव का कार्यक्रम, शेड्यूल में बदलाव तय! जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के शहरी इलाकों में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों की हलचल थमने के बाद अब ग्रामीण अंचलों यानी गांवों और ढाणियों में पंचायती राज चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा गरमाने लगा है। शहरों के बाद अब सभी की निगाहें ग्रामीण क्षेत्रों के चुनावों पर टिकी हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यस्तता के चलते पंचायत चुनाव का शुरुआती शेड्यूल थोड़ा सा पटरी से उतर गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व में उच्च न्यायालय में पेश किए गए शपथ पत्र और प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक चुनावों की औपचारिक घोषणा 23 सितंबर को होनी थी, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के लिए सीटों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया समय पर पूरी न होने के कारण आयोग तय वक्त पर चुनावी घोषणा नहीं कर पाया। ऐसे में अब हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए पुराने चुनाव शेड्यूल में बदलाव होना पूरी तरह तय माना जा रहा है।