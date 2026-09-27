JLN Marg Traffic Plan: छोटे बदलावों ने सुधारा ट्रैफिक! जेडीए की ₹500 करोड़ की योजना पर उठे सवाल

कहीं सड़क को वन-वे करने से दबाव घटा, कहीं कुछ मीटर का शॉर्ट मीडियन काम आया तो कहीं फ्री-लेफ्ट और पैदल क्रॉसिंग सुधारने से ट्रैफिक बेहतर हुआ। 7.5 किमी लंबे जेएलएन मार्ग पर जेडीए ने अलग-अलग करीब 40 लाख रुपए ही खर्च किए हैं। जवाहर सर्किल पर भी जेडीए ने फ्री लेफ्ट की सुविधा को बेहतर किया गया है। इन बदलावों से ट्रैफिक समस्या से राहत मिली व मूल स्वरूप भी नहीं बदला।