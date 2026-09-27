खुशखबरी: जयपुर में 30 साल तक नहीं होगा पेयजल संकट, बीसलपुर से बिछेगी नई पाइपलाइन

मौजूदा लाइन शहर की जरूरतों के हिसाब से पानी का दबाव नहीं झेल पा रही है। ऐसे में शहर में जल संकट के हालात बने हुए हैं। शहर का करीब 45 फीसदी हिस्सा लो-प्रेशर सप्लाई से जूझ रहा है। लोग अपनी पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी टैंकर मंगा रहे हैं। पृथ्वीराज नगर फेज द्वितीय के तहत झोटवाड़ा, कालवाड़ा रोड और निवारू रोड के लोगों ने जल कनेक्शन लिए। लेकिन इन इलाकों में तीन दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है।