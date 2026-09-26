Jaipur Crime : जयपुर के सनसनीखेज सीए अपहरण कांड में बड़ा अपडेट, ₹20 हजार इनामी व फरार आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा

जयपुर पुलिस ने बताया कि करीब 1 हजार CCTV फुटेजों को खंगालते हुए पुलिस टीम ने चेतन शर्मा को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर किडनैपिंग कर फिरौती वसूलने का प्लान बनाना बताया। जिसके बाद वारदात में शामिल उसके दोनों दोस्त हनुमान प्रजापत को बस्सी और जैनुल खान को जवाहर नगर से दबिश देकर पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया वारदात में शामिल चारों दोस्तों की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। चेतन शर्मा पहले डिलीवरी बॉय था। काफी समय से उसके पिता भी बीमार चल रहे हैं। पकड़े गए आरोपी हनुमान प्रजापत और जैनुल खान भी कपड़े की दुकान पर काम करते थे। कर्जा चुकाने और मौज-मस्ती भरी जिदंगी जीने के लिए चारों दोस्तों ने प्लान बनाया था।