जयपुर में नियम विरुद्ध कोचिंग सेंटरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से डीजीपी से निर्देश लेने के लिए समय मांगा गया। इसके बाद कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि धमकी और संबंधित मामले में 24 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में राजस्थान पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी। जयपुर के कोचिंग सेंटरों का मामला सुप्रीम कोर्ट की अवैध निर्माण और भूमि उपयोग को लेकर चल रही व्यापक निगरानी के बीच सामने आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों का उपयोग केवल आवासीय गतिविधियों के लिए निर्धारित है, वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकतीं। ऐसी गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित परिसर को पहले चरण में सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।