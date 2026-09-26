Rajasthan Rain : राजस्थान में अचानक पलटा मौसम, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में तेज हवा संग हुई बारिश, जैसलमेर में गिरे ओले

नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली। खरनाल, बरणगांव, रेण, मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी सहित आस-पास के गांवों में तेज अंधड़ के साथ तूफानी बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ व होर्डिंग गिरने के साथ घरों और दुकानों की छतों पर लगे टिन भी उड़ गए। नागौर शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। खरनाल में तेज हवाओं के कारण खरनाल-मुंदियाड़ मार्ग पर लगा बड़ा होर्डिंग गिर गया। इससे मार्ग पर यातायात बाधित रहा। आस-पास के क्षेत्रों में पेड़ और टहनियां गिरने की भी सूचनाएं मिलीं। खजवाना क्षेत्र में भी शाम को अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान छोटे आकार के ओले भी गिरे।