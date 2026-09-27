Ranikhet Express: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रानीखेत एक्सप्रेस का एक और स्टेशन पर ठहराव

यह रेलसेवा निर्धारित मार्ग के बजाय दिल्ली, दिल्ली शाहदरा, नोली, शामली और टपरी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण ट्रेन गाजियाबाद, नया गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, सकौती टांडा, मुजफ्फरनगर और देवबंद स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाते समय परिवर्तित मार्ग और ठहराव व्यवस्था को ध्यान में रखने की अपील की है। तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद रेलसेवा के संचालन में निर्धारित व्यवस्था बहाल की जाएगी।