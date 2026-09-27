Rajasthan: दादा ने शुरू किया मुकदमा, अब पोते लड़ रहे लड़ाई…63 साल पुराने केस पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

जयपुर: हाईकोर्ट ने 63 साल पुराने मुकदमे के अभी तक लंबित होने और राजस्व अदालतों में सालों से लंबित मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि न्याय में देरी होना न्याय से इनकार के समान है। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मानव जीवन का दायरा छोटा और सीमित होता है, जबकि मुकदमेबाजी असीमित और अमर होती है। एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए जीता है, लेकिन मुकदमे पीढ़ियों तक चलते रहते हैं और उन्हें शुरू करने वाले वादी की भी मृत्यु हो जाती है। अदालत ने कहा कि यह मामला इस कड़वी सच्चाई का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे न्याय मिलने में देरी व्यवस्था का एक गंभीर पहलू बन चुकी है।