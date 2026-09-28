Free Coaching: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन शुरू, 30 हजार अभ्यर्थियों को मिलेगा निशुल्क प्रशिक्षण

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Rajasthan Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana: जयपुर। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं तथा सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पात्र अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत इस वर्ष 30 हजार अभ्यर्थियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
विभाग के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आठ सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और सात अक्टूबर 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार के एकीकृत ऑनलाइन सेवा मंच पर जाकर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद संबंधित प्रक्रिया पूरी कर आवेदन जमा करना होगा।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आवश्यक शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलेगा, जिनके लिए महंगी कोचिंग का खर्च उठाना कठिन होता है।
विभाग ने बताया कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को योजना के संशोधित दिशा-निर्देश और पात्रता संबंधी प्रावधानों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज और सही जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। गलत जानकारी या अपूर्ण आवेदन की स्थिति में परेशानी हो सकती है। इच्छुक अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए अब सात अक्टूबर तक का समय है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभागीय दिशा-निर्देशों में उपलब्ध कराई गई है।
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