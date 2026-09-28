Free Coaching: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन शुरू, 30 हजार अभ्यर्थियों को मिलेगा निशुल्क प्रशिक्षण

Rajasthan Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana: जयपुर। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं तथा सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पात्र अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत इस वर्ष 30 हजार अभ्यर्थियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।