Solar Project: जयपुर में बिजली बचत का बड़ा प्लान, 5 मेगावाट सौर परियोजना से JDA को मिलेगा करोड़ों का फायदा

Dravyavati River: जयपुर। द्रव्यवती नदी के किनारे बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गार्डन अब सिर्फ शहर की सफाई और हरियाली से नहीं,बल्कि बिजली बचत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने द्रव्यवती नदी पर स्थित 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और 2 गार्डन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है। कुल 5 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना से JDA को हर साल करीब 6.12 करोड़ रुपए की बिजली बचत होने का अनुमान है।