RCA President Election : कौन होगा नया RCA अध्यक्ष? BJP मंत्री-नेता पुत्रों की एंट्री और गुटबाज़ी से सस्पेंस, जानें इनसाइड स्टोरी

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के आगामी चुनावों ने राज्य के खेल और राजनीतिक गलियारों में अचानक जबरदस्त हलचल मचा दी है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन प्रदेश सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) संगठन से जुड़े कई प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों और नेताओं के बेटों की अप्रत्याशित एंट्री ने पूरे चुनावी समीकरण को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। स्थिति यह बन गई है कि आरसीए की इस प्रतिष्ठित जंग में अब तीन अलग-अलग मजबूत गुट आमने-सामने आ गए हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का हो गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें सोमवार को होने वाली नाम वापसी के दिन पर टिकी हैं, जिसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी कि मैदान में अंतिम तौर पर कौन-कौन ताल ठोक रहा है।