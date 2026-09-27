Rajasthan Politics: जोधपुर में मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव के बाद गहलोत का बड़ा बयान, बोले- जनमत और जन का मन कांग्रेस के साथ

गहलोत ने अपने बयान में दावा किया कि जोधपुर में कांग्रेस को भाजपा की तुलना में करीब 14 हजार अधिक वोट मिले। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद गलत परिसीमन के कारण कांग्रेस कम वार्ड जीत सकी। गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित तीन-चार वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बनाया गया, जबकि भाजपा समर्थित क्षेत्रों में एक वार्ड को दो-तीन वार्डों में बांटा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि परिसीमन के कारण एक ही परिवार और पति-पत्नी के वोट अलग-अलग वार्डों में चले गए। परिसीमन को लेकर गहलोत की आपत्तियों का उल्लेख चुनावी विश्लेषणों में भी हुआ है।

जोधपुर नगर निगम के चुनाव परिणाम में शुरुआत में भाजपा और कांग्रेस दोनों को 44-44 वार्ड मिले थे। एक वार्ड में तकनीकी समस्या के कारण दोबारा मतदान हुआ, जिसके बाद भाजपा का आंकड़ा 45 और कांग्रेस का 44 हो गया। सदन में 10 निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद भी चुने गए। इसी वजह से मेयर चुनाव से पहले निर्दलीय पार्षदों का समर्थन निर्णायक माना जा रहा था।