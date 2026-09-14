Public Ka Panna: एक हाथ से लगाया निशाना, जयपुर की केसर पारीक ने जीते 5 गोल्ड

Public Ka Panna : जयपुर की शूटर केसर पारीक ने बताया कि नौ साल की उम्र में सड़क हादसे में दायां हाथ गंवाने के बाद जिंदगी में निराशा हावी हो गई, लेकिन फिर ठाना कि इस चुनौती को कमजोरी नहीं बनने देना है। इसके बाद एक हाथ से राइफल थामी और निशानेबाजी में पहचान बनाने की ठानी। अब 14 साल की उम्र में देहरादून में आयोजित 45वीं पैरा नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में पांच स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर साबित कर दिया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसला दोनों हाथों का मोहताज नहीं होता। वर्तमान में आठवीं कक्षा में पढ़ाई के साथ ही नियमित शूटिंग का अभ्यास भी करती हूं।