Jaipur : रींगस में पुलिस ने फरार आरोपी को दबोचा, राहुल झा ने बताई पत्नी और तीन बेटियों की हत्या की असली वजह

डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण के अनुसार पूछताछ में राहुल ने पत्नी गीता देवी और बेटियों नंदिनी, राधिका व गिरिशा उर्फ गोरी की हत्या की बात कही है। पुलिस के मुताबिक, राहुल ने बेटियों के साथ लगातार अनबन होने की बात बताई। उसका कथिततौर पर कहना है कि बेटियां जवान हो रही थीं और उसकी बात नहीं मानती थीं। उसने यह भी बताया कि पत्नी बेटियों का पक्ष लेती थी, इसलिए उसने उसकी भी हत्या कर दी। कर्ज और अन्य कारणों को लेकर आरोपी से देर रात तक पूछताछ जारी थी। पुलिस हत्या के बाद उसकी मदद करने वालों और फरारी के दौरान उसके ठिकानों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के पीछे गृहक्लेश के अलावा कोई अन्य कारण था या नहीं और इसमें कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं।