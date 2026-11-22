जयपुर। अगर आप राजस्थान की सड़कों पर खाकी देखकर सीधे गाड़ी किनारे लगा देते हैं, तो जरा ठहरिए। हो सकता है सामने पुलिस नहीं, परिवहन विभाग का 'वर्दीधारी गार्ड' खड़ा हो। विभाग में निजी कंपनी के जरिए रखे गए गार्डों को खाकी पहनने की इजाजत नहीं, पर आरटीओ-डीटीओ दफ्तरों से हाईवे के उड़नदस्तों तक खाकी का फैशन जोरों पर है। जी हां!, सड़क पर खाकी वर्दी दिखते ही वाहन चालक उसे पुलिस की वर्दी समझता है। इसी भरोसे और रौब का इस्तेमाल राजस्थान के परिवहन विभाग में तैनात सुरक्षा गार्ड कर रहे हैं।