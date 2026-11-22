अलवर। राजस्थान में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान तेज हो गई है। अलवर जिला परिषद में बहुमत जुटाने के लिए दोनों दल अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस अपने सभी 33 जिला परिषद सदस्यों को सुरक्षित बता रही है, वहीं भाजपा ने 14 सदस्यों के समर्थन का दावा कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। भाजपा का दावा है कि उसके साथ चार निर्वाचित सदस्य, दो निर्दलीय और आठ कांग्रेस खेमे के सदस्य हैं। पार्टी को उम्मीद है कि जिला प्रमुख चुनाव से पहले यह संख्या 17 से 18 तक पहुंच सकती है। भाजपा के दावे सही साबित हुए तो कांग्रेस के खेमे में बड़ी सेंधमारी मानी जाएगी।