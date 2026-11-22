जिला परिषद सदस्य के वार्ड 19 के मतदान केंद्र संख्या 44 पर कुल 1038 मतदाता पंजीकृत हैं। यहां सुबह 10 बजे तक 185 मतदाताओं ने मतदान किया। इस दौरान मतदान प्रतिशत 17.82 रहा। दोपहर 1 बजे तक 461 मतदाता वोट डाल चुके थे और मतदान प्रतिशत बढ़कर 44.41 हो गया। वहीं, दोपहर 3 बजे तक कुल 695 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तरह यहां मतदान प्रतिशत 66.95 दर्ज किया गया।